"Diga-li a la mama que faci pollastre i torrons..."

24.12.2016 | 04:23

Salvat, anomenat "el poeta del poble" pel seu realisme, es definia com a "home de lletres, d'imaginació escassa, més aviat elemental" i explicava que escrivia sobre el que "tot ho he vist o viscut". Considerat avui un dels poetes més destacats del segle XX, bona part dels seus versos han transcendit gràcies a cantautors com Ovidi Montllor, Joan...

SUSCRIPTOR