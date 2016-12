Concierto especial de Mala Vida en el Number One

Uno de los grupos que mayor éxito ha conseguido en sus actuaciones en la discoteca Number One, el grupo de versiones Mala Vida, protagonizará mañana por la noche un "Merry Christmas Festival" que se completará con una sesión de DJ revival, a cargo de Jaume Reguant (ex residente de Neon, Noname y Number One de la calle de La Rasa) y Jordi Rius (residente de la sala.)

El grupo Mala Vida presume de presentar "un directo espectacular, con una interacción con el público, que lo hace formar parte del espectáculo, y lo convierten en un gran acontecimiento", se asegura.

El repertorio de la banda incluye referencias a formaciones míticas tales como Radio Futura, Los Rodríguez, Duncan Dhu, El Último de la Fila, Celtas Cortos, Nacha Pop, Héroes del Silencio o Loquillo y Trogloditas. La actuación se celebrará sobre la medianoche y el precio de las entradas será de diez euros, con consumición.