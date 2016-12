PAM teatre repone "Nanny McPhee"

En junio de este año, PAM Teatre, el grupo del Casal de Sant Pere, estrenó la obra "Nanny McPhee". Este año, el Casal de Sant Pere no hace "Pastorets", en su lugar, como espectáculo de Navidad, se repone "Nanny McPhee". Es una adaptación de los libros de la escritora británica Christiana Brand protagonizados por Nurse Matilda y los siete hermanos Brown, que son los más traviesos del mundo. Su padre, viudo, que no puede con ellos, perderá la ayuda económica de su tía si no se casa antes de un mes.

La primera función tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde. PAM Teatre realizará otras seis, los días 26 (siete de la tarde) y 30 de diciembre (seis) y, en eneero, los días 1 (siete) y 6, 7 y 8 (los tres a las seis).