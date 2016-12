Concierto de The Velvet Candles en la Jazz Cava

The Velvet Candles es una formación que comenzó su andadura en el año 2008, cantando a cappella por las calles de Barcelona. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse siguiendo la estela de formaciones como The Platters o The Temptations. En la actualidad están especializados en "duduá" y ofrecen un repertorio tanto a cappella como con banda de acompañamiento con clásicos del género y composiciones propias. El concierto comienza a las 10.30 de la noche y las entradas cuestan 17 euros (anticipada) y 20 euros (en taquilla.)