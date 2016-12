Torrons, neules i altres dolços

El Nadal, com la majoria de festivitats, té els seus dolços típics. Els torrons artesanals, de primera qualitat, són un clàssic que no pot faltar a les sobretaules nadalenques. Aquesta tradició tan dolça perdura a les taules de festa des de fa uns quants segles i actualment són moltes les famílies que segueixen consumint aquestes postres tan tradicionals cada Nadal. I la tendència és prioritzar la qualitat artesana per davant de la producció industrial. "En els darrers anys hem constatat com el client es preocupa cada cop més per allò que menja i valora un producte fet com abans. És fàcil entendre que, si l´ametlla va a 13 euros el quilo, un torró que costi 2,5 euros no pot portar ametlla de qualitat", explica el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, Elies Miró, que recorda que "el torró artesà és un dolç de pastisseria fet de forma tradicional, amb ingredients naturals de qualitat i sense conservants ni colorants".

Respecte al procés d´elaboració, el torró de pastisseria es presenta últimament en barres més petites per adaptar-se als canvis socials (famílies menys nombroses) i per facilitar el tast de diversos sabors. A més, com a resposta a la creixent preocupació per una alimentació més saludable, s´elaboren amb menys sucre. En moltes pastisseries es poden trobar torrons sense sucre, sense gluten, etcètera.

Innovació

Tot i que el gremi vaticina que els torrons més venuts seguiran sent els de crema cremada, Xixona, els torrons trufats i els de praliné, els nous sabors omplen, cada cop més, els aparadors de les pastisseries. S´hi poden trobar torrons de cookies i caramel, de xocolata i blat de moro, de gintònic, de iogurt i gerds, de pinya colada, de cireres, de mango, de mandarina, de poma, de sidra... Aquestes noves creacions són una mostra de l´esforç creatiu i el treball artesà de centenars de pastissers, que elaboren els torrons com abans, sense conservants ni colorants artificials, però amb nous sabors i formats.

Diversificació

Tot i que per Nadal els torrons i les neules són les grans estrelles ensucrades, l´oferta va molt més enllà. En els darrers anys, per exemple, creixen amb molta força les vendes de panettones. De fet, són moltes les pastisseries del país que ja elaboren de forma totalment artesanal aquest dolç d´origen italià, i amb èxit de vendes. També creixen els troncs de Nadal d´autor, on el pastisser pot bolcar tota la seva creativitat. Es tracta de noves creacions inspirades en el tronc, però que poc tenen a veure amb els antics braços de xocolata i trufa. A més, s´ha constatat una recuperació de les vendes de pastisseria salada tant la nit del 24 com la del 31, una tendència que segons el gremi està probablement relacionada amb la recuperació econòmica i el costum de celebrar la nit de Nadal i Cap d´Any a casa amb família o amics.