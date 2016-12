El pràctic recurs del menjar per emportar

Les festes nadalenques són sinònim de passar el temps amb els éssers estimats al voltant d´una taula, compartint, a més del menjar, una bona estona. Però això comporta moltes vegades una gran feinada per a l´amfitrió que ha decidit –o li ha tocat– organitzar l´esdeveniment a casa. En aquest cas, no només ho voldrem tenir tot net, sinó que a més es voldrà decorar tot d´una manera especial, aportant el caliu que emanen aquestes festes, posant plats i tovallons especials, traient la pols de les copes, posant algun que altre element decoratiu i fent servir aquelles estovalles que només posem per a ocasions destacades. A més, voldrem preparar un menú per tal de sorprendre els convidats i que aquests se´n llepin els dits. Això sí, preocupats per no fer curt ni passar-nos massa, ja que també hem de deixar espai per a les postres. I no parlem de les begudes: aigua, refrescs, vi, cava, digestius... En resum, si ens posem a preparar la llista de tots els "deures" que hem de fer quan ens toca organitzar un àpat per Nadal, veurem que cal preparar un munt de coses que porten una gran feinada. Per això, i amb la finalitat de descarregar-nos de feina, hi ha una opció que cada cop està més de moda i s´escull més. Es tracta d´encarregar el menjar per Nadal (o Sant Esteve o Reis o algun dia d´aquestes festes). És un recurs que esdevé una alternativa ben còmoda a més d´exquisida que ens evitarà passar-nos llargues ho res a la cuina, entre fogons i cassoles, i també comprant.

Molt per triar

Els establiments que preparen menjar per emportar compten amb una oferta molt àmplia de gustoses propostes que es poden encarregar per menjar el mateix dia o també es poden congelar. De fet, també hi ha cases que ja ens venen els menjars preparats directament congelats per tal que els puguem comprar amb antelació i els puguem tenir llestos el dia que ens vingui bé. De fet, si aquests dies acudim a un d´aquests llocs, veurem com ja ens n´ofereixen o s´hi estan preparant els plats més tradicionals de les festes. Escudella catalana; canelons; sarsuela de peix; plats d´aperitiu com croquetes, fumats, pastissos salats o embotit ibèric; el fricandó, o el bacallà a la catalana són bons exemples del que trobarem que ens farà quedar d´allò més bé entre els nostres familiars i que ens traurà una feinada del damunt. I per no parlar dels rostits, les espatlles de porc o de xai al forn, peixos com el llenguado, el salmó o el lluç cuinats amb delicioses salses o els suquets de peix, que també són plats amb èxit durant les festes. Tot i que es pot esperar a última hora per anar a buscar aquests plats (de fet hi ha establiments que obren els matins dels dies més assenyalats per tal de poder oferir el menjar recent fet just per emportar) per evitar els imprevistos és millor encarregar els plats i anar uns dies abans a buscar-los. Així, a part d´evitar possibles cues interminables, evitarem quedar-nos sense aquell plat que tant de gust ens venia. Cal tenir en compte també que la majoria d´aquests establiments ens donen l´opció d´endur-nos mitges racions cap a casa, el que és una bona alternativa especialment si tenim nens petits a casa o avis que ja no volen menjar tant o a qui se´ls ha de fer una cosa diferent.