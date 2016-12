Per les festes, a fora!

Nadal, la vigília, Sant Esteve, cap d´any, any nou€ i sense oblidar el dia de reis. S´acosten les festes nadalenques i amb elles arriben de nou les reunions familiars i d´amics al voltant de la taula. Si voleu mantenir la tradició d´anar a menjar a fora durant aquests dies, a Terrassa són diversos els restaurants que ofereixen unes propostes gastronòmiques exquisides i amb una molt bona relació qualitat preu. Tot depèn de les persones que sigueu, del que decidiu menjar i del pressupost final que decidiu assignar. Els restaurants, conscients que hi ha un gran ventall de possibilitats i per tal que els clients quedin satisfets, preparen diverses propostes i fins i tot n´hi ha que fa els "vestits" a mida per tal d´adaptar-se al màxim possible als clients i aconseguir així que aquests quedin satisfets en una de les campanyes més importants de l´any. Per això el sector de l´hostaleria seguirà, un any més, fent propostes ben atractives sense deixar de banda les més tradicionals per tal d´anar salvant els obstacles que la crisi els ha anat posant al mig del pas. D´aquesta manera pretenen aconseguir que els ciutadans no hagin de renunciar a plats creatius, atractius i casolans a preus molt competitius i, sobretot, sense haver de treballar i fer-ho ells, sinó gaudint d´un dia de festa complert. Escudella amb carn d´olla, canelons, espatlla de cabrit al forn, peix i marisc cuinat amb exquisides i diverses salses... i sense oblidar els postres, on no hi poden faltar els torrons. Aquestes són només algunes de les propostes que us podreu trobar a la ciutat i que segur que no us defraudaran, ben al contrari. I amb uns preus que en molts casos no arriben als 50 eu ros ni als 40. Tot depèn també de si es tracta d´un menú tancat, de si va amb aperitiu o no, del celler i del nombre de plats i la seva tipologia. També és moment sobretot dels sopars de grup. En aquest cas, organitzar unes vetllades d´aquest estil requereix de gran planificació i, fer-ho durant aquestes dates que representen un pic de feina, és també una gran responsabilitat. I és que acostumen a ser àpats per un nombre considerable de persones, amb segons que han d´oferir alternatives per tots els gustos (carn i peix com a mínim, més opcions vegetarianes en molts casos). A més, segurament tots es concentren en els mateixos dies (divendres i dissabtes), moments que els restaurants ja se solen omplir per si sols ja que és quan la gent surt a passar una bona estona el cap de setmana aprofitant el temps lliure. I és que per més que passi el temps, resta en l´imaginari col·lectiu de la majoria el fet de guardar-se una nit per anar amb els companys de feina a gaudir d´una bona estona.