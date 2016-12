Cases de talent

Són famílies egarenques els membres de les quals també es reuniran per celebrar el Nadal. Igual que passarà aquests dies a altres cases, és probable que ells també acabin parlant de com els va a la feina en les llargues sobretaules de les Festes. Però, en el seu cas, la conversa no girarà al voltant de l´oficina ni del forn de pa, ni de l´hospital, ni de l´escola, ni del supermercat ni del taller mecànic. A casa seva se sentirà parlar de projectes teatrals, de gravacions de discos, de concerts... De mostres d´art.

Passa a ca n´Humet, on el pare, l´Agustí, té cinc fills que en major o menor mesura es dediquen a la música. La Gemma, que està embarassada, acaba de gravar el seu segon disc i s´ha fet un lloc destacat al panorama musical català. També hi ha el Joan, el més gran dels germans (va néixer l´any 1980), que sempre ha estat lligat al món de la música amb el seu contrabaix i amb el baix elèctric. Des de fa molt temps acompanya el cantautor Miquel Pujadó, i ara es mou en el terreny del jazz i el funk amb diversos grups, com THC Trio o The Funkenstein Trio.

En Joan va néixer deu anys abans que el més petit de la nissaga, el Jepi, que durant el dia treballa d´informàtic però hi ha nits en què toca el clarinet i el saxo. També té una banda de soul, anomenada The Soul Beams. I, per si encara faltés algun instrument per completar aquesta orquestra familiar, d´això, ja se n´encarrega el Jordi, el segon germà més gran, que toca el piano i s´ha especialitzat en música clàssica. Forma part del Trio Pedrell i participa a l´Orquestra Camera Musicae.

Clar que deu ser una qüestió genètica, o potser una sensibilitat especial encomanadissa per la música, ja que l´Agustí, el pare de família, és un terrassenc avessat al teatre, sobretot al musical. Ha estat actor, director escènic, compositor i director musical, a més de ser el germà del recordat cantautor Joan Baptista Humet, que ens va deixar el 2008.

També a Terrassa, en una llar de Ca n´Aurell, durant la sobretaula del dinar de Sant Esteve potser no es parlarà de cançons, però sí d´estrenes teatrals. Al maig, la Carme Pla, l´actriu de la família i la germana de l´actor terrassenc Pep Pla, estrenarà l´obra "Eva", que ha preparat amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la seva companyia, T de Teatre.

La Carme ara viu al Masnou, a la comarca del Maresme, però per Sant Esteve no falla mai a casa dels pares. Allà es troba amb el Pep, que explica que quan era jove va passar per davant de la seu de l´Institut del Teatre de Terrassa i va pensar: "No sabia que això es podia estudiar!".

Llavors el Pep, que ja s´havia introduït al món del teatre amateur terrassenc, va apuntar-s´hi. Des de llavors, el camí ha estat llarg, però reeixit. Va saber què era la popularitat a la sèrie "Poblenou". Ara és director del Centre d´Arts Escèniques de Terrassa (Caet), dirigeix el festival Terrassa Noves Tendències (TNT) i prepara la tornada als escenaris teatrals com a actor després de deu anys d´absència. Hi retornarà el pròxim dia 6 de febrer, quan estrenarà l´obra "La mare", de l´autor Florian Zeller, dirigida per l´Andrés Lima.

A més, el Pep està casat amb una altra actriu de renom, la Rosa Cadafalch.

L´ingent talent cultural terrassenc té una altra expressió palpable amb la família Intente, que ha cultivat diverses disciplines artístiques. El germà gran, l´Octavi, que és dibuixant, la capitaneja. L´Òscar és actor i ha participat a sèries com "La Riera" o "Ventdelplà" (TV3) o "Cuéntame cómo pasó" (La 1). Mentre que el Rubén, un altre dels germans, treballa com a professor de filosofia en un institut de Barcelona, però ja ha publicat dos llibres.