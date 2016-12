Aspectes a tenir en compte en un tast de vins

Per a qualsevol bon gurmet, beure bons vins és un dels millors plaers. Però beure i degustar un vi són dues accions ben diferents. Quan degustem un vi ens delectem amb la seva aroma i sabor i, si sabem apreciar-ne tots els components i diferències, aconseguirem gaudir al màxim de la nostra experiència. Un tast de vins és un moment màgic, on entren en joc els nostres sentits i emocions. A través de la degustació del vi es crea un vincle entre el delit de gaudir de la seva aroma, sabor, textura i color i les sensacions que tot això provoca en cadascun de nosaltres.

Existeixen diverses modalitats de tasts: comparatius (establint una relació entre diferents vins), a cegues (ocultant alguna dada del vi), vertical (degustant un mateix vi de diferents anyades), varietal (comparant vins amb la mateixa varietat de raïm), per zones de procedència, a partir d´un maridatge?

Tastar un vi és un acte senzill a l´abast de tots. No fa falta ser un expert sommelier per aconseguirho. Només necessitem estar atents, obrir els nostres sentits i seguir alguns passos bàsics que detallem a continuació. Abans de començar a degustar correctament el vi s´han de tenir en compte alguns aspectes.

El moment perfecte per realitzar un tast és quan tenim l´estómac vuit. És aconsellable fer-lo al matí, una o dues hores abans de dinar, o a la tarda, després d´haver passat la digestió. La sala on realitzarem el tast ha d´estar ben ventilada, no hi han de quedar restes d´olors prèvies (com l´olor de tabac) i ha d´estar ben il·luminada (millor amb llum natural). Així mateix, els participants han d´evitar anar perfumats i qualsevol tipus d´olor externa.

D´altra banda, les copes on se servirà el vi a tastar han de ser de vidre transparent, fi, incolor i llis per facilitar el procés de tast. N´hi ha d´especials per a aquestes ocasions; reben el nom de copes tastavins. Tot i que alguns recomanen omplir un terç de la copa, d´altres expliquen que la quantitat és una mica inferior a la que posaríem per a un consum habitual. Si es tastaran diversos vins (alguns recomanen no tastar-ne més de sis), el millor és tenir una copa diferent per a cada vi, sempre que sigui possible. No hi ha un ordre perfecte però, en principi, els blancs van abans que els negres; els secs, abans que els dolços; els lleugers, abans que els concentrats, i els simples, abans que els complexos. A més, s´ha de tenir en compte la temperatura del vi, que varia en funció del tipus.

Es recomana que un tast de vins no s´acompanyi de menjar per no emmascarar-ne el gust. No obstant això, si volem tastar-ne diversos, entre un vi i un altre, podem fer un glop d´aigua o menjar un bocí de pa amb un gust bastant neutre.

Una vegada tinguem això controlat, podrem començar amb el tast pròpiament dit. Passarem llavors a realitzar les tres fases de què consta un tast: la fase visual, la fase olfactiva i la fase gustativa.

Fase visual

Destapem l´ampolla i servim una mica de vi. Analitzem el tap. Agafem la copa pel peu (per no escalfar el vi amb la nostra temperatura corporal) i l´elevem de forma inclinada fins a l´altura dels ulls, intentant formar un angle de 45°, decantant-la a contra llum o bé sobre un fons de color blanc (exemple: tovallons o estovalles blancs). A través d´aquesta fase es pot conèixer l´edat del vi per la seva tonalitat, nitidesa, transparència i viscositat, suavitat o intensitat i efervescència. Per exemple, el vi negre, mentre més clar sigui, més vell serà. Després s´agita una mica per veure la textura de la llàgrima del vi. Com més triguin les llàgrimes a caure, més dens serà el vi i, per tant, tindrà mes concentració d´alcohol.

Fase olfactiva

Olorem el vi posant el nas a la copa, sense moure-la, per poder apreciar les denominades aromes primàries (les pròpies de la varietat del raïm). Després agitarem la copa, de forma circular, deixant que el vi s´oxigeni, perquè es desprenguin les aromes secundàries (les que han sorgit de la fermentació). Després agitarem una segona vegada la copa per apreciar-ne les aromes terciàries (aquelles procedents de la pròpia criança). Aquestes accions ens serviran per identificar la intensitat (baixa, mitjana o alta) i el caràcter del vi (floral, fruiter, vegetal o especiat, entre altres).

Fase gustativa

Fem un petit glop però sense arribar a empassar-nos el vi. Passem el vi d´un costat a l´altre de la boca i intentem descobrir-ne els sabors bàsics: dolç, àcid, salat i amarg. Després intentem determinar-ne la textura: si és sedós, envellutat... A continuació, ens empassem el vi i analitzem l´aspecte denominat retronasal. Una vegada engolit el vi expulsem l´aire pel nas i restem atents al temps de duració de les sensacions que ens deixa el vi al nas. Si percebem les mateixes sensacions durant una bona estona, ens trobarem davant d´un vi de llarga retronasal. Per últim analitzem tots els sabors i aromes que continuen en boca una vegada ingerit el vi. Si la persistència en boca dura més de sis segons direm que és un vi amb persistència alta.