Entrega de los jamones a sus ganadores

Caras de alegría el viernes por la mañana en el establecimiento Ibericus de Terrassa, donde los seis ganadores del sorteo de jamones ibéricos de bellota promovido por este diario y el comercio citado recibieron su premio. Los afortunados en esta edición son Josep Escribano, Manuel Fabra Ricart, Carme Guila Serra, Daniel Martí Vidal, Juan Nieto Ruiz y Glòria Sallés Coll. Acudieron la mayoría, salvo Daniel Martí y Glòria Sallès y en su representación estuvieron Germinal Prat, por el primero, y Joan Sallès y Maria Dolors Coll, por la segunda.

Los premiados, que posaron para la foto de la familia, estaban contentos. "Me ha hecho muchísima ilusión. Primero porque es un producto de alta calidad y segundo porque es la primera vez que me toca algo en la vida y eso que siempre juego a alguna cosa", explicó Josep Escribano. Algo más de suerte dijo tener Carme Guila. "Es la segunda vez que me toca esta paletilla de jamón ibérico. Estoy más que ilusionada. Es un jamón riquísimo. Y yo si lo puedo asegurar porque ya la hemos probado". Y también Joan Sallès y Maria Dolors Coll, padres de Glòria, la afortunada. "El año pasado a nuestra familia nos tocó la caja de vino y ahora el jamón. Esto de la suerte es una caja cerrada porque en nuestro caso depositamos las papeletas de la familia horas antes del sorteo", comentó Joan Sallès.

Paneras y caja de vino

Las seis paletas ibéricas entregadas tienen un peso de 5,5 kilos cada una de ellas y son suministradas por la franquicia Ibericus, dedicada en exclusiva al jamón y al embutido ibérico de primera calidad. Lo aseveró la responsable de la tienda, Emília Siurana, quien compartió la felicidad de los premiados y subrayó que "es un gran regalo en cuanto que es una especialidad de jamón de bellota de gran calidad. Estamos muy contentos de promover este sorteo con Diari de Terrassa".

El sorteo de los jamones es una de las promociones para estas fiestas. Hay dos más cuyos ganadores se desvelarán la próxima semana. El próximo lunes, día 19, se celebrará el sorteo de seis magníficas paneras que, en este caso, cuenta con la colaboración de Carrefour. Cada una de las cestas reúne tres tabletas de turrón, una caja de polvorones artesanales, una botella de aceite de oliva virgen extra, además de espárragos blancos, atún del Norte, pimientos del piquillo, habitas extrafinas de aceite de oliva, aceitunas de manzanilla, almendras y avellanas de Reus. Un día después, el 20, tendrá lugar el de las seis cajas de vino Viña Tondonia, reserva de 2003. Se trata de un tinto de Rioja con una personalidad muy marcada, ideal para estas Navidades.