Farcells de 'ricotta' i carabassa dolça 

La recepta de la setmana

14.03.2020 | 04:00

INGREDIENTS

Un quart de carabassa

Mitja cullerada sopera de sucre morè.

35 grams de mantega.

Un quart de ceba picada.

200 g d'espinacs.

200 g de formatge fresc i 15 g de parmesà.

El suc de mitja llimona i la seva ratlladura.

150 g de tomàquet fregit

30 g de pipes de carabasses pelades i torrades

Dos ous i sis rovells

300 g de farina

PREPARACIÓ

D'entrada, quan pensem a menjar pasta, no ens ve al cap la carabassa com un dels seus acompanyants més habituals. Però aquesta pot ser una combinació ben sorprenent. El primer que haurem de fer per comprovar-ho és preescalfar el forn a 200ºC. Tallem les carabasses a trossos grossos i sense pelar. Els posem al forn uns 20 minuts, fins que la seva carn s'estovi.

Per preparar la pasta, afegim els 300 g de farina en un bol. Hi tirem els dos ous i els sis rovells, i una mica de sal. Ho pastem durant cinc minuts fins que s'aconsegueixi una textura suau. Dividim la pasta en tres porcions, l'emboliquem amb plàstic transparent i la guardem a la nevera.

Escalfem la mantega en una paella antiadherent i, quan es fongui, hi afegim l'all i la ceba. Ho daurem i incorporem els espinacs fins que es cuinin i redueixin bé. Hi afegim pebre i ho reservem. Ho deixem refredar una mica i usem el drap de cuina per moure i treure tot el líquid dels espinacs. Posem aquest líquid en una cassola gran, hi tirem aigua, ho salpebrem i ho posem al foc. En un bol amb la carabassa enfornada, feta puré, afegim el sucre morè, la "ricotta" i el formatge parmesà ratllat. Ho barregem amb els espinacs cuits i hi afegim la ratlladura de llimona.

Col·loquem cadascuna de les porcions de pasta en la màquina, amb el corró calibrat per al màxim gruix, o l'estenem a mà amb l'ajuda d'un corró. Caldrà passar-lo tres o quatre vegades pel damunt. Tornar a passar-lo de nou fins a obtenir un gruix d'1 mm o, fins i tot, de menys. Pintem la vora d'una de les fulles amb aigua i l'encavalquem amb la següent, així fins a l'última. Ha de quedar un llençol de 30 x 40 cm.

Abocar-hi la carabassa, deixant-la a 2 cm de la vora. Enrotllar ben atapeït, com si fos un braç de gitano. Pintar amb aigua la vora en acabar, per segellar-lo i retorçar totes dues vores com si fos l'embolcall d'un caramel. Col·locar els farcells en diversos draps de cuina nets i enrotllar. Lligar les vores amb corda de cuina i repetir el procés cada 10 cm, perquè quedi com una salsitxa. Amb cura, posar el farcell en l'aigua dels espinacs a foc mitjà durant 20 minuts.

Treure el farcellet i deixar reposar una estona; seguidament, retirar els draps de cuina i tallar en porcions de 3 cm. Agafar una safata de forn, abocar la salsa de tomàquet en la base i damunt el farcellet tallat. Tirar-hi parmesà (o formatge Grana padana) i enfornar de 15 a 20 minuts. Mentrestant, escalfar l'altra meitat de la mantega en una paella petita i afegir la resta de les fulles de sàlvia.

Dividir els farcellets. Posar-los al plat i servir amb la sàlvia cruixent, mantega i les pipes de carabassa.