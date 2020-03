El llibre

14.03.2020 | 04:00

El conegut xef asturià José Andrés s'ha proposat canviar la forma en què veiem les verdures amb un gran llibre de receptes, trucs i consells per degustar-les de les maneres més satisfactòries i seductores possibles. És una divertida aposta per la cuina verda amb idees atrevides i explosions de genialitat per mirar amb bons ulls el món vegetal. Editorial: Planeta Gastro.