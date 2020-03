La carabassa, el fruit taronja

14.03.2020 | 04:00

Originària d'Amèrica, la carabassa (o "carbassa") és el fruit de les diferents espècies de la planta Cucurbita. Té una mida diversa, amb textures, sabors i colors diferents segons la varietat (tot i que se l'associa al taronja o, si més no, als tons ataronjats). En tot cas, la carbassa és un ingredient preuat a la cuina catalana, i utilitzat tant en sopes com en cremes o en la base d'algunes postres. Es tracta d'un aliment compost en un 90 per cent d'aigua. Les seves vitamines més abundants són l'A (important per a la visió, les mucoses i la pell), la C (un potent antioxidant) i la B6 (essencial per al bon funcionament del metabolisme). També té minerals com manganès i coure, a més d'una gran quantitat de fibra.