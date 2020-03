La primera cervesa nacional negra i sense alcohol

begudes artesanes

09.03.2020 | 10:26

És de color negre intens, amb un cos mitjà i té aromes a cafè, a cacau i a regalèssia. Així és "Dark Komodin", la primera cervesa d'elaboració nacional, negra i sense alcohol, que presenta la microcervesera de Montornès del Vallès As Cervesa Artesana. Es tracta d'una cervesa tipus ale sense filtrar, ni pasteuritzar, com totes les elaborades per la marca. Les notes torrefactes són les grans protagonistes en aquesta nova referència que va dirigida als amants dels estils negres que per un motiu o un altre no poden gaudir de cerveses amb alcohol.