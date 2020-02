Així serà el futur de la restauració

29.02.2020 | 04:00

Innovació en la producció d'aliments i la preparació de plats; productes i serveis personalitzats i connectats, més "customer experience" i models de negoci basats en els nous hàbits del consumidor. Així seran els restaurants en poques dècades.

Com canviarà l'experiència de degustar un menú en un restaurant? Com consumirem el menjar preparat a les llars connectades i els espais de gastronomia en un futur no tan llunyà? El sector del gran consum, l'alimentació, la restauració i la distribució es troba en plena metamorfosi tal com constata l'informe "Rethink: Food & Restaurants", segons la firma The Valley.

La revolució del sector té la seva base en 3 factors principals: la irrupció de tecnologies disruptives com els assistents de veu, els robots, la impressió 3D o la realitat mixta; els nous hàbits i motivacions dels consumidors, que persegueixen viure de manera saludable i demanen productes sans i de fàcil consum, així com experiències innovadores rellevants i sorprenents i, per últim, la preocupació mediambiental.

Fa pocs dies The Valley va organitzar una exposició interactiva on el visitant descobria el funcionament d'un "restaurant immersiu" (realitat virtual que ofereix l'usuari la sensació d'estar físicament en un entorn fictici). Aquesta mostra era una autèntica aposta per la fusió de la tecnologia i la gastronomia. Incloïa una taula interactiva, un simulador d'olors, parets amb projecció àudio-visual a 360º, seients hàptics amb vibració, i moltes més tecnologies per viure una experiència gastronòmica completa amb els cinc sentits.

Quatre macrotendències

L'informe sobre el futur de la restauració destaca quatre grans tendències que estan transformant el sector:

1. Tecnologia al servei de l'alimentació. Sobre com serà la gastronomia el 2025 avança que la investigació i la innovació s'aplicaran al disseny i la producció d'aliments més sans i sostenibles. Així cada cop més marques i més restaurants ofereixen opcions amb proteïna vegetal, com ara truites d'ous vegans o salsitxes veganes. També arribaran els aliments creats al laboratori així com els Foodlabs o espais de treball dedicats a la gastronomia digital on fer prototips de productes, noves proteïnes i fruites cultivades de manera sostenible.

2. On-Demand. Arribaran nous serveis personalitzats, sota demanda i connectats. En aquest sentit destaquen 3 fenòmens:

– L'auge de les "Dark kitchen", cuines centrades en exclusiva en la preparació de comandes a domicili o sigui restaurants "delivery-only" que no necessiten grans instal·lacions.

– La influència de Netflix amb el seu model de subscripció en la restauració del futur.

– La intel·ligència artificial al servei de la connectivitat permetrà comprar a domicili amb assistents de veu o fer comandes online des del cotxe connectat.

3. La robòtica, reina de l'experiència. Per innovar en models de negoci la robòtica permetrà automatitzar processos i optimitzar l'experiència del client. Un exemple són les Apps que integren el pagament, la gestió de comandes i els clubs de fidelització. Una altra tendència serà "instagramear" la màgia del punt de venda físic (amb locals on tot estarà imprès en 3D o demanar menjar en realitat augmentada).

4. La recerca de la sostenibilitat. Amb restaurants que optimitzaran la previsió de matèries primeres per evitar el malbaratament o amb el supra reciclatge per aprofitar materials i crear productes amb més valor que el material original (envasos amb el desfet de les llagostes) o aliments molt més nutritius cuinats en impressores 3D.