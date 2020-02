Una varietat de col especial

La col brotonera

22.02.2020 | 04:00

La col brotonera és una verdura poc coneguda. Es tracta d'una varietat local de col que té les fulles allargades, múltiples propietats nutritives i ofereix singulars possibilitats culinàries. Per començar el seu gust no se sembla al de la col, és més suau. A principis d'any a aquesta planta li creixen els brots amb fulla (brotons) i amb la floració, els espigalls. Conté com les seves germanes crucíferes molta fibra, propietats anticancerígenes, vitamina C, vitamina A, àcid fòlic (vitamina B9) i potassi. Aquesta setmana ha començat la temporada de la col brotonera del Vallès a diferents restaurants dins la campanya de la Terrassa Gastronòmica.