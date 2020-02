L'auge de la dieta flexitariana

Ni carnívors ni vegetarians

22.02.2020 | 04:00

No són vegetarians tot i que els preocupa el consum excessiu de carn i el benestar animal; en la seva dieta predominen les fruites, les verdures i els llegums, però no renuncien a gaudir d'una hamburguesa o una pizza. Es tracta dels flexitarians, una "tercera via" entre la dieta omnívora i el veganisme que cada cop té més partidaris a Espanya.

Si els vegans només mengen aliments vegetals i els vegetarians accepten derivats làctics i ous (però mai carn o peix), els flexitarians se'n desmarquen perquè poden fer ingestes puntuals de productes animals. I és que els que segueixen aquesta tendència basen la seva alimentació en els vegetals, les hortalisses, els llegums i les fruites tot i que mengen carn, peix o marisc de tant en tant.

Aquesta autopermissivitat és clau, ja que la diferència amb un vegà o vegetarià és que, quan un flexitarià consumeix ocasionalment un aliment d'origen animal, ho fa "de manera normal" i no suposa una transgressió al seu model de dieta, com sí que ho seria per a un vegà o vegetarià.

Sembla que aquest enfocament convenç perquè el 7,9% de la població espanyola s'identifica amb la dieta flexitariana. De fet, aquesta xifra ha augmentat un 25% en els últims dos anys, segons l'estudi The Green Revolution 2019 de la consultora Lantern. En especial, el flexiterianisme atrau més les dones, que doblen el nombre d'homes en la pràctica d'aquesta dieta (10,2% en enfront d'un 5%). A més, encara que no es defineixin com a flexiterians, un de cada tres espanyols asseguren haver reduït el seu consum de carn vermella l'últim any.

La tendència a substituir les proteïnes d'origen animal per proteïnes vegetals va néixer als anys 90 als Estats Units. Va ser un crit d'atenció cap a l'impacte de la indústria de l'alimentació en el planeta. Ara, aquest corrent s'ha instaurat amb força a Espanya i cada cop més restaurants redissenyen les seves cartes per incorporar opcions de plats sense carn ni peix. "Les nostres amanides són una de les categories preferides durant tot l'any. Són molt completes, tant en sabor com en nutrients. Una altra categoria que està agafant molta força és la que anomenem 'substituts de la carn'", explica el fundador d'una famosa cadena especialitzada en menjar flexiterià saludable, en referència a una hamburguesa que té la textura i el gust de la vedella però està feta íntegrament amb ingredients d'origen vegetal, uns "tacos" que sembla que estiguin farcits de carn de porc però que el que realment porten és jaca i una amanida cèsar amb trossos de "pollastre" d'origen vegetal.

No obstant això, fins a un 70% dels seguidors de les anomenades dietes 'veggie', que inclouen a vegetarians, vegans i flexitarians, es queixen que l'oferta que troben és limitada.