Com fer que la maionesa no es talli i sigui densa

Trucs de cuina

15.02.2020 | 04:00

La maionesa és una de les grans salses mare de la cuina i en té moltes versions com ara la tàrtara, la rosa, o qualsevol altra variant en funció de que l'ingredient extra que incorpori. És una salsa obtinguda per l'emulsió d'oli d'oliva, ou, llimona o vinagre, pebre negre i sal.Els ingredients imprescindibles són els ous i l'oli i si pot ser, ha de ser el verge extra d'arbequina. Com a alternativa als ous frescos podeu fer servir rovell ...