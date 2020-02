Un troç de a Bretanya a Terrassa

Vins, formatges i molt més del país veí

15.02.2020 | 04:00

A finals de l'octubre passat l'Aurelie i el Franck van muntar una petita botiga d'aire francès, al carrer de Sant Pere. Un simpàtic establiment dedicat a acostar-nos els millors productes de França, en general i de la Bretanya en particular.

Qui ha passejat aquests últims mesos pel carrer de Sant Pere, haurà vist, baixant a mà dreta, un petit establiment que s'hi venen formatges i vins de França. Uns productes "delicatessen" que us transportaran a un país ple de sabors i olors que us sorprendran.

A dins, hi trobarem una selecció de més de 30 formatges artesanals, on els francesos són uns mestres. Hi podem trobar Camembert de Normandia, l'Abondance, Roquefort, Beaufort, Bleu d'Auvergne, Cantal, Comté, Livarot, Mont d'Or, Munster (molt fort), Ossau Iraty (del país basc francès) i una llista molt llarga de diferents formatges, que ells es desviuran per donar-nos les explicacions que ens calguin. Hi trobarem també una àmplia varietat de vins de les diferents D.O. del país veí: Burdeos, Borgonya, Languedoc i Beaujolais per posar-ne uns exemples.

Ens destaquen el Pinot Noir com vi negre de la Borgonya i el Petit Chablis com a vi blanc.

Cal fer esment de les diferents varietats de patés genuïns, salses per acompanyar carns, com la coneguda Ratatouille, elaborada amb verduretes, melmelades artesanals, conserves, i d'altres productes genuïnament francesos, que faran les delícies dels paladars més exigents.

Si sou una mica sibarites, i us agrada el que és autèntic, no deixeu de fer una visita a La Côte D'Emeraude, si més no, per descobrir productes d'unes regions molt riques gastronòmicament, i on podreu deixar-vos aconsellar amb l'extrema cordialitat que desprenen els se-us propietaris.

L'Aurelie i el Franck Le Pin

Van arribar a Terrassa el juliol de 2018. Enamorats del seu país, França, i de la seva regió, la Bretanya francesa i Normandia, els encanta oferir als seus clients les joies gastronòmiques que s'hi elaboren, i explicar-els hi les seves excel·lències.