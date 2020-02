Un llibre de cuina en format còmic

El llibre

15.02.2020 | 04:00

Com els "lamian" o fideus xinesos estirats a mà van arribar al Japó? Com es van convertir en "ramen"? Quan es van aficionar a aquests fideus més elàstics els treballadors japonesos habituats als fideus grans "udon" i als fideus prims "soba"? Com es possible que un plat casolà i modest, hagi conquerit el món? "¡Ramen!", un divertit i instructiu híbrid entre llibre de cuina i novel·la gràfica, ens introdueix en la història del "ramen". Hugh Amano, xef i escriptor, i Sarah Becan, il·lustradora i dibuixant de còmics comparteixen la seva passió pels fideus tendres, les sopes plenes de matisos i els guarniments saborosos en un llibre que vol ajudar els amants del "ramen" a preparar-lo millor. Libros Cúpula (editorial Planeta). Preu aproximat: 21,50 euros.