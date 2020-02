L'espàrrec, ric en antioxidants

15.02.2020 | 04:00

Ara és el temps. Se'n troben molts passejant pel bosc, per camins rurals. I el sol i el bon temps dels últims dies està afavorint el seu creixement. Els espàrrecs de marge, molt més prims i llargs que els que trobem a la botiga, són una varietat salvatge. Apareixen en forma de tiges verdes, dretes i tendres als marges i als boscos. Es diferencien dels blancs perquè surten d'una planta que creix molt i no es colgen amb terra. Es tracta d'un aliment ric en antioxidants, vitamines, potassi i magnesi. La seva aportació calòrica és molt baixa, ja que està constituït per més d'un 90% d'aigua. A més, té uns interessants efectes diürètics i propietats per reforçar els cabells i les ungles.