Tot sobre el mercat ocult del fong més car del món

El llibre

08.02.2020 | 04:00

Més enllà de l'esplendor dels xefs estrella i dels restaurants de prestigi, la cadena de subministrament de la trufa està marcada per un món ocult i misteriós. Aquest llibre de gastronomia signat per Ryan Jacobs es llegeix com una novel·la negra al voltant d'un producte exquisit marcat pels robatoris, el secretisme, i els fraus. Els camperols patrullen els camps de cultiu armats i temen que els espies els robin els secrets del seu negoci; els caçadors amaguen trossos de carn enverinats per lliurar-se dels gossos trufers... Una història que recorre el camí de la trufa fins arribar de la terra al plat. Editorial: Planeta Gastro.