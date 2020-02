El pernil té nom propi

Tastar abans de comprar

08.02.2020 | 04:00

Des de 2016, al carrer Font Vella, 69, trobem la marca de prestigi en pernils i embotits Enrique Tomás. Des d'aquest desembre, la Patri Díaz i el seu equip hi són al capdavant per donar un servei encara més acurat i personalitzat. No passeu de llarg.

Entrar a l'establiment Enrique Tomás, és endinsar-te a un món on l'estrella, sens dubte, és el pernil. Aquí ens aconsellaran quin pernil és el que s'adapta millor al nostre gust. Segons la procedència en veurem les diferències. Tots els pernils que disposen són d'una excel·lent qualitat i el que els fa diferents són els matisos de sabor, aroma i color.

Les procedències dels pernils són: Salamanca (Guijuelo), Extremadura (Badajoz), Huelva (Jabugo) i Córdoba (Los Pedroches). Els podem demanar per peces senceres o a pes, tallat a mà o a màquina, i si volem envasats al buit. A més de pernil a la botiga hi podem trobar una àmplia varietat d'embotits d'alta qualitat, dels que destaquen, el llom de gla, la llonganissa de pagès, els encenalls de pernil, etcètera. D'altres productes a destacar serien els formatges, la sobrassada ibèrica, una àmplia selecció d'olives i menció especial mereix el pa de coca.

A part de botiga selecta, a l'establiment Enrique Tomás hi podem fer un bon esmorzar o berenar, o gaudir d'un exquisit menú al migdia o al vespre. A l'interior hi trobem un ampli menjador de 30 places on assaborir plats com les patates braves amb encenalls de pernil ibèric, amanides russes, mediterrànies, cremes de temporada, assortit de formatges o pèsols amb pernil. Com a plats principals hi trobem la galta de porc feta a baixa temperatura, les costelles de porc ibèric, la coca d'encenalls ibèrics amb formatge bri o els productes de la casa acompanyats de pa de coca.

El preu del menú tant al migdia com al vespre és d'11,95 euros i inclou les postres o el cafè. Per acabar, destacar l'ambient, el bon servei i el tracte exquisit amb els clients. A Enrique Tomás disposen d'un menjador de 30 places, per esmorzar, fer degustacions, o gaudir del menú al migdia o al vespre.

UN EQUIP DE PRIMERA

Patri Díaz i el seu equip, al capdavant de l'establiment Enrique Tomás, amb la seva simpatia i amabilitat us aconsellaran el producte idoni al vostre gust. Tant a la botiga com a la barra i al menjador.