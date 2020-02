Com tallar la ceba sense plorar en l'intent

Consells

08.02.2020 | 04:00

La ceba és una hortalissa molt comuna i versàtil a la nostra gastronomia. Una de les seves característiques és el seu alt contingut d'olis essencials sulfurats, molt volàtils i picants. Aquests olis són els responsables de l'olor de les cebes, un aroma molt especial que s'endolceix amb el cuinat, però que en cru ens fa plorar, quan entra en contacte amb les mucoses i els ulls. L'efecte és immediat i ben conegut per tots: llagrimeig, congestió, cremor€ Fins i tot ganes d'abandonar la cuina.

Ni col·locar-se un tros de ceba sobre el cap, ni tapar-se el nas amb unes pinces per a la roba, ni manipular aquesta hortalissa amb ulleres de bussejar. El secret per tallar cebes sense llàgrimes no està en els mites populars, segons expliquen els experts del sector de la gastronomia, sinó en el ganivet que utilitzarem (de cuiner molt ben esmolat), en la taula de tallar (de resina millor) i en mantenir una certa distància respecte a la superfície de treball.

També per evitar males estones amb la ceba un consell pràctic és congelar-la 15 minuts abans de fer-la servir. El fred fa que la substància natural de la ceba que ens fa plorar s'alliberi d'una manera molt més lenta i dóna temps a tallar-la sense que s'irritin els ulls.