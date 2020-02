El wakame, un vegetal de mar molt beneficiós

01.02.2020 | 04:00

Sabies que l'alga wakame conté unes onze vegades més calci que mig got de llet i que al contenir magnesi ajuda a una correcta assimilació? Encara que wakame us pot semblar un nom molt estrany perquè és japonès, el consum d'aquest producte asiàtic s'ha implantat molt a Espanya. Aquesta alga de color verd intens i brillant ens pot recordar els espinacs cuits. El seu sabor és molt suau i per tant és ideal per incloure-la a sopes, brous, amanides o com a acompanyament del peix. Diuen que les algues són un superaliment o també el menjar del futur. El cert és que consumides amb moderació, com ara el wakame, són un dels productes de la natura més rics en ferro i calci. L'assimilació dels seus nutrients és excel·lent: minerals, vitamines, aminoàcids essencials i oligoelements... Tot un còctel supernutrients.