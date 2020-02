Sopa de miso amb verdures i amb alga wakame

La recepta de la setmana

01.02.2020 | 04:00

INGREDIENTS

1/4 de ceba de Figueres.

1 litre d'aigua mineral o de fumet de verdures (porro, api, nap, bledes...)

Una mica de sal

90 grams de miso (una pasta vegetal derivada de la fermentació de la soja)

PER DECORAR

Tofu

All tendre

alga wakame

ELABORACIÓ

— Escalfeu aigua mineral, on haureu abocat la ceba tallada en juliana i la resta de verdures per fer el brou o fumet. Coure sense tapar durant 45-50 minuts.

— Amb el brou de verdures colat i calent, afegiu-hi el miso (dues cullerades soperes) fins que es dissolgui completament. Podeu aprofitar les verdures reservades per fer una crema a part per un altre àpat. Apagueu el foc, ja que el miso no ha de bullir. Si ho fes, perdria les propietats.

— Talleu a tires l'alga wakame i poseu-la en remull perquè s'hidrati i s'estovi. N'hi haurà prou amb tenir-les uns 3 minuts

— Un cop al bol, podeu afegir all tendre, tofu o trossets d'alga wakame a la sopa, segons el vostre gust.

Un cop preparada, aquesta sopa ha de ser consumida, ja que els seus ingredients no es conservarien bé. Procureu fer servir la quantitat de brou que necessiteu en aquell moment i reserveu la resta.

l'APUNT

Sopa ideal per als dies freds, perquè reconforta i alhora té la propietat de potenciar la digestió, fins al punt que és molt recomanable per a les persones amb gasos, acidesa o panxa inflada.