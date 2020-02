La manera més ràpida d'obrir les ampolles 

Llevataps

01.02.2020 | 04:00

Tenir convidats a casa i a l'hora de servir les begudes no poder obrir l'ampolla amb l'agilitat necessària pot convertir-se en un problema incòmode. Si voleu estalviar-nos ensurts feu un cop d'ull al mercat actual dels gadgets de cuina on trobareu innovadores solucions. És el cas d'aquest llevataps elèctric, de la marca Arcos Acer, dissenyat per fer més senzilla la tasca d'obrir l'ampolla. Inclou un carregador, un talla càpsules i Il·luminació LED, amb colors blau i vermell. El seu cos transparent fa visible el suro durant l'extracció. Preu: 39,90 € /gadgets de cuina.