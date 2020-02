El celler Scala Dei, convidat del mes al Cel de les Oques

Tast de vins amb un celler històric del priorat

01.02.2020 | 04:00

Scala Dei va ser l'escollit del mes de Gener per la Imma Puigmitjà la Sumiller del Restaurant El Cel de les Oques i del Vapor Gastronòmic pel seu tast mensual. Com a casa històrica del Priorat, de fet és el primer Celler de la Denominació d'Origen Qualificada, aporta el suficient bagatge per oferir als aficionats del vi coneixements addicionals d'una zona que per clima, sòl, i producció esta qualificada com a vins d'extraordinària qualitat.

Per aquesta ocasió el conductor va ser en Jordi Abril, responsable de viticultura d'Scala Dei, qui explicava que el vi neix a la vinya, amb esforç i sacrifici, interpretant el que la naturalesa aporta en tot moment. Va descobrir les particularitats de garnatxes d'altura i carinyenes de molta qualitat i elegància. Els Vins valorats van ser:- Prior 2017 - Cartoixa 2016 - Sant Antoni 2016 - Masdeu 2013 - Heretge 2016.

El xef Keko Martínez, responsable del Cel de les Oques va preparar un extraordinari menú compost per: Hummus de cigronet menut amb verduretes de temporada, Caneló de pastanaga fumada amb un fons de curri vermell, "Rigatoni" a la crema de trompetes de la mort i tòfona, Arròs de pagès amb allioli fumat i galtes de porc negre rostides amb "parmentiere tofonada", el "Carrotcake" clàssic i un pastís de formatge fresc amb maduixes.

Tot plegat va fer que el públic assistent aplaudís els vins i l'historia de Scala Dei i que allargués la nit amb el fabulós àpat i l'extraordinari clima que sempre es percep al Cel de Oques.