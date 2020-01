Tendències

25.01.2020 | 04:00

Quines seran les tendències a Espanya quant al menjar a domicili de cara el 2020? Les opcions veganes, els berenars i les receptes instagramejables seran tres dels imprescindibles d'aquest any

L'inici d'un nou any acostuma a ser una data clau per a fer nous propòsits i canviar certs hàbits. En paral·lel, és un moment en què entitats, institucions i empreses fan previsions per als pròxims mesos. En aquesta línia, Deliveroo, una empresa d'entrega de menjar a domicili, ha utilitzat dades, idees i tendències per revelar quins seran els gustos gastronòmics dels espanyols aquest 2020 i les seves principals conclusions són les següents:

SOSTENIBILITAT

Els espanyols estan trencant hàbits, experimentant amb nous estils de vida i tastant noves opcions d'aliments per viure més feliços, responsables i sostenibles. Això es tradueix en el menjar i també en l'embalatge de les receptes.

MENJAR VEGÀ

L'augment de les comandes de menjar vegà no és una moda passatgera. Des de fa uns quants anys, la tendència ha anat augmentat i s'ha multiplicat per quatre els dos últims anys. Els espanyols disposen de més de 30 restaurants vegans per demanar menjar a domicili a través de Deliveroo i s'espera que el 2020 aquesta tendència segueixi augmentant.

BERENAR ESTÀ DE MODA

Cada cop són més els espanyols que demanen el berenar a domicili i que s'animen a menjar alguna cosa entre les llargues hores que passen des del dinar fins al sopar. Els mesos d'hivern, el berenar augmenta respecte a l'estiu.

A LA BARBACOA

Torna la moda del menjar a la graella o la tradicional barbacoa. El gust fumat que augmenta el sabor natural dels ingredients és quelcom a què els espanyols sembla que no volen renunciar el 2020.

PER A MENJAR FORA DE CASA

Les comandes de menjar a domicili, però no per menjar a casa sinó per a menjar fora estan i seguiran en augment. Es preveu que cada cop siguin més les persones que demanin menjar a l'oficina, en parcs, a la platja o en mig del carrer.

L'AMANIDA, IMPRESCINDIBLE

Menjar sa és quelcom que els espanyols tenen molt interioritzat, també quan demanen menjar a domicili. Estan disposats, a més, a tastar noves fórmules i modalitats d'amanida. Entre els nous ingredients que estaran de moda destaquen, sobretot, noves llavors que substituiran la quinoa, verdures deshidratades, etc.

INSTAGRAMEJABLE

La preocupació perquè el menjar, a més de bo, sigui fotografiable, anirà en augment entre els espanyols. La tendència de penjar fotos de plats sota l'etiqueta #foodporn, seguirà aquest 2020. Els més habituals a Instagram seran batuts, hamburgueses, dònuts, sushi, etc.