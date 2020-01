Skrei amb penques de bledes i salsa de pinyons

La recepta de la setmana

25.01.2020 | 04:00

INGREDIENTS4 lloms Skrei4 penques de bledes100 gr. de pinyons3 fulles d'alfàbrega fresca1 tomàquetOli d'oliva verge extrapebresalfarina i ou per arrebossarELABORACIÓTemps aproximat: 20-40 minutsDificultat: mitjanaSi és un autèntic Skrei, no et costarà massa separar les llesques de la carn i el resultat és un emplatat excepcional.— Retirar els fils a les penques de bleda i partir en trossos regulars, coure en aigua bullint amb sal fins que estiguin tendres però senceres. A continuació, ...