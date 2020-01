Múrcia, Capital de la Gastronomia 

Campanyes gastronòmiques

25.01.2020 | 04:00

Un 80% dels turistes que visiten la regió de Múrcia destaquen la gastronomia com un dels motius principals per a triar-la com a destinació del seu viatge i valoren la seva oferta culinària com a molt bona. Aquest és un dels factors que han influït en la decisió del jurat per triar Múrcia com a Capital Espanyola de la Gastronomia 2020. La ciutat murciana pren el relleu d'Almeria en aquesta distinció que defensarà durant els propers mesos amb el lema "La Huerta de los 1.001 sabores". L'alcalde ...