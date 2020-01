Un homenatge en clau d'humor als cambrers i clients de bars el llibre

El llibre

25.01.2020 | 04:00

El bar és un lloc icònic de la cultura popular espanyola. De fet, Espanya és líder en el rànquing mundial de bars per habitant. En aquests locals ocorren tota mena de situacions que reflecteixen la societat en la qual vivim, i que Sergi Moreso ha recollit al llibre "El típico bar". Castissos, moderns, amb tapes de fusió o les clàssiques olives. Hi ha tants bars com tipus de persones. Però entre tots ells, destaca que el dona títol a aquest llibre, el típic bar. En aquest sentit, Moreso presenta una sèrie de vinyetes sobre els personatges que inunden un bar, on el seu carismàtic i servicial amo exerceix de mestre de cerimònies.