El bacallà més gurmet estrena temporada

25.01.2020 | 04:00

L'Skrei, el bacallà noruec gurmet i salvatge, ja està disponible a les peixateries i cadenes de distribució. El seu viatge per les fredes aigües del Mar de Barents fins a les costes noruegues ha començat abans i per això la temporada s'ha iniciat ja.

El terme Skrei (nòmada) procedeix de "skrida", paraula noruega antiga que significa caminar. Aquest bacallà atlàntic adult està disponible des del gener fins a l'abril i ha de guanyar-se el segell de qualitat.

El fet de nedar milers de quilòmetres a contracorrent fa que desenvolupi uns músculs molt poderosos, que es tradueixen en una carn de textura més ferma i sucosa que la dels altres bacallans. Això fa que sigui un peix molt preuat pels amants de la gastronomia. La data exacta per a la seva comercialització depèn de la seva arribada a la costa noruega. Per això l'albirament del primer Skrei en les costes es considera com un miracle.

El Skrei conté menys quantitat de greix i la seva carn és blanca i ferma. El segell de qualitat garanteix que pesa més de 3 kg i es neteja i envasa el mateix dia de la seva captura.