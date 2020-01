11.01.2020 | 04:00

La coliflor és un dels protagonistes principals del món vegetal per ser altament nutritiva i estar disponible durant tot l'any. És un tipus de planta crucífera rica en minerals essencials com el fòsfor i el potassi, en vitamines i antioxidants. D'altra banda, compta amb potents propietats diürètiques i digestives, per la qual cosa és un excel·lent remei si patim problemes de restrenyiment.Tot i que té molts amants, la gran ...