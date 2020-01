Els restauradors, "satisfets" amb la campanya nadalenca 

Balanç

11.01.2020 | 04:00

Passades les Festes, arriba el moment de fer balanç. I en aquesta anàlisi, els restauradors de Terrassa es mostren contents amb com s'ha desenvolupat el període nadalenc. Des del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca indiquen que aquestes Festes hi ha hagut un increment mitjà en el nombre de clients als restaurants associats al gremi d'entre un 10 i un 15 per cent. Els dies amb més feina han estat, un any més, els dos caps de setmana previs al dia de Nadal (quan es concentren la ...