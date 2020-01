El moniato, al forn o fregit?

La recepta de la setmana

04.01.2020 | 04:00

El solem associar a la tardor, i sobretot a la festa de la Castanyada, però les possibilitats gastronòmiques d'aquest tubercle són molt més àmplies. El moniato el podem menjar fregit en fines làmines, com si fossin patates "xips", o bé escalivat. Si hi afegim una mica de canyella al damunt, un condiment igual de sa que el moniato, hi donarem un toc diferent i molt gustós. Sortit del forn, pot resultar ideal per acompanyar un plat de carn.El moniato neix de la moniatera, una planta originària ...