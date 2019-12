LA RECEPTA DE LA SETMANA Un peix blanc sense espines

28.12.2019 | 04:00

Els peixos blancs, com el rap, són espècies sedentàries amb un alt valor nutricional i pocs greixos. Per això la seva carn és blanca i no necessita acumular greixos (menys d'un 3-4% de greix). Un altre dels seus valors és que a més a més, no té espines i per tant, és de fàcil consum per als infants. Pel que fa a les seves vitamines, en conté del grup B, beneficioses per al sistema nerviós i el creixement. També conté minerals com el seleni que estimula el sistema immunitari i el fòsfor que ...