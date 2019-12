DOLÇOS AMB PREMI Els millors panettones d'Espanya

27.12.2019 | 20:47

Segons dades del Gremi de Pastisseria de Barcelona, el consum de panettones a Espanya s'ha multiplicat per deu en els últims cinc anys, i s'ha convertit en una autèntica revolució. De fet, hi ha diversos pastissers espanyols que han guanyat premis amb aquest dolç.El mestre pastisser Raúl Asencio (el poden veure a la imatge) prepara al seu obrador d'Alacant un dels millors panettones artesanals del món. Així ho ha decidit el jurat del premi Miglior Panettone Classico del Mondo, organitzat per ...