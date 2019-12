El Safrà obre les seves portes

Terrassa a Taula. Un nou espai gastronòmic polivalent

14.12.2019 | 04:00

Arrossos, platets, brasa, productes de temporada, pizzes... Si visiteu el nou restaurant Safrà, a la plaça del Vapor Ventalló, 2, trobareu el menjar que més us vingui de gust. A més, aquest acollidor local neix amb els menús de Nadal i Cap d'Any a punt. Molts convidats de la societat terrassenca, fins i tot de l'equip municipal, no es van voler perdre dimarts la inauguració del nou restaurant al Centre: el Safrà.A la plaça del Vapor Ventalló, tocant amb La Rasa, hi havia un bon ambient de ...