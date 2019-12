Oli d'oliva: or líquid

14.12.2019 | 04:00

Producte mediterrani elaborat des de fa milers d'anys i base de la cuina d'aquesta part del món. Font de salut i de lluentor als plats (per alguna cosa l'anomenen "or líquid"), l'oli d'oliva és un d'aquells ingredients que gairebé mai fallen a taula. Banyant l'amanida o en les llaunes de conserva que servirem com a pica-pica aquest Nadal; en la capa cruixent d'una croqueta tot just fregida o com a lligam de l'allioli acompanyant de la carn... o d'una bona fideuada... De vegades es fa evident a ...