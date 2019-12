La taula, el centre de totes les mirades

Decoració nadalenca

14.12.2019 | 04:00

Un dels requisits imprescindibles de cara a les festes és tenir ben parada la taula. Per això, vestir-la amb bon gust i elegància és un plus afegit per triomfar en aquestes reunions gastronòmiques amb la família o amb els amics. Pren bona nota d'aquests consells. Les festes nadalenques es celebren sempre al voltant d'una taula i són una bona ocasió per treure la vaixella i la coberteria més bones, així com les millors ...