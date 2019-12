UN RESTAURANT MÀGIC Un món de sensacions

07.12.2019 | 04:00

Qui entra a Limón Limón Club es capbussa en un ambient diferent, sorprenent, màgic. La llum, els sons i l'atmosfera, et transporten a un indret que fa que es pari el temps...i això només és el principi.Fa 10 anys que en Carlos Miró es dedica a millorar dia a dia la nineta dels seus ulls: el Limón Limón Club. Situat al centre de Terrassa, combina l'estil que li ha donat nom, amb unes receptes creatives, internacionals i fusionades amb la cuina mediterrània. La personalitat d'en Carlos no et ...