Una guia per menjar fora de casa sense gluten

07.12.2019 | 04:00

Quan una persona celíaca va a un restaurant o a una cafeteria ha d'assegurar-se, igual que quan menja a casa, que aquells productes que consumeix no contenen gluten. Per fer la vida més fàcil a tothom que es troba en aquesta situació, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca està implementant una campanya impulsada per l'Associació Celíacs de Catalunya amb el nom "Espai amb oferta sense gluten".Als establiments que s'han sumat a la iniciativa, hi veurem un adhesiu amb el títol de la ...