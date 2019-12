Lots de Nadal amb els millors pernils

JAMONES CEREZO, UN CLÀSSIC A LA CIUTAT

03.12.2019 | 17:44

Jamones Cerezo compta amb una àmplia varietat de lots de Nadal on el pernil n'és el gran protagonista.

A Jamones Cerezo, empresa dedicada a la comercialització i distribució de pernils, formatges i embotits, disposen d'un catàleg ben ampli per a aquestes Festes, amb 120 propostes de lots de Nadal diferents, on el pernil és el protagonista indiscutible, però també hi ha molts altres productes que hi combinen a la perfecció com ara formatges, vins i caves, salmó i conserves.

El client pot triar entre un gran assortit de pernils i paletes ibèriques i serranes tant amb os com desossades i a talls en sobres de 100 grams. Aquesta última opció és "la forma més còmode de consumir i rendibilitzar el pernil. El client no té problemes per tallar-lo i garantim la qualitat del producte durant els seus sis mesos de vida útil", destaquen des de l'empresa. Es tracta de peces seleccionades per Cerezo (de gla 100%, d'esquer de camp i d'esquers ibèrics i serrans), presentades en un elegant estoig compost per la paleta desossada, tallada i envasada en sobres de 100 grams, els ossos corresponents, tallats i envasats al buit, i un certificat de traçabilitat.

L'àmplia gamma de lots que ofereix Cerezo inclou presentacions en cistells, baüls, i caixes de fusta i cartró. A més, disposen de quatre composicions de "lots islàmics", amb articles seleccionats seguint els hàbits dels musulmans.

L'empresa, fundada el 1964, disposa de dos assecadors de pernil. Un està situat a Serón, un municipi de la província d'Almeria que dona nom a la marca de pernils salats de producció pròpia de Jamones Cerezo. L'altre assecador està a la població de Jabugo, a Huelva, des d'on surt el pernil ibèric a la marca Altanza.

A Terrassa tenen unes instal·lacions amb més de 7.500 metres quadrats, pàrquing exclusiu per a clients i exposició de lots de Nadal de més de 350 metres quadrats, on trobareu un bonic aparador decorat amb motiu de les Festes.