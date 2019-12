La taronja: el cítric per excel·lència

La taronja: el cítric per excel·lència

03.12.2019 | 17:43

La taronja és el fruit del taronger. El seu cultiu es va iniciar fa milers d'anys al sud de la Xina i des d'allà es va anar escampant pel sud-est asiàtic. Posteriorment, a través de la ruta de la Seda i les croades dels àrabs, va arribar a Europa. A casa nostra hi ha conreus de tarongers a la costa tarragonina i als marges del riu Ebre, però les taronges espanyoles més conegudes són les de la Comunitat Valenciana. Aquest fruit és ric en vitamina C, que ens pot ajudar a escurçar la durada dels constipats i a estimular el sistema immunitari. A més a més, també conté vitamines del grup B, vitamina A i minerals com el potassi, el calci i el fòsfor.