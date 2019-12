Una cervesa amb aromes de Navarra

AMBAR TERRAE

03.12.2019 | 17:43

La marca cervesera Ambar ret homenatge a Olite, un municipi de Navarra, en la nova Ambar Terrae. El llúpol de les varietats Cascade i Columbus, cultivades a Olite, s'han treballat en flor seca i s'han molt a baixa temperatura per preservar tots els matisos i les aromes de la terra. La cervesa empra quatre cereals diferents (avena, civada, sègol i blat). El resultat és sedós a la boca; i complex i terrós al nas. A taula, la cervesa Ambar Terrae aconsegueix maridar amb moltes propostes de tardor; tant amb guisats senzills com amb plats i productes de temporada tals com un remenat de bolets, espàrrecs amb "foie", unes carxofes amb o sense cloïsses, o un estofat de senglar.