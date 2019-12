El bendito, el gust per la bona carn

Un "Asador" sense sortir de la ciutat

03.12.2019 | 17:42

En menys d'un any El Bendito ha convençut una clientela fidel, que gaudeix d'una cuina senzilla però a la vegada autèntica, i que amb el forn de llenya, a la vista, prepara les seves principals especialitats: el "cochinillo" i el "lechazo".

Quan entres al restaurant "asador" El Bendito, el primer que sorprèn és l'amplitud del saló menjador, l'espai que hi ha entre les taules, i el forn de llenya que està a la vista dels comensals. La benvinguda de Sory Diallo, el propietari del local gastronòmic, amb la seva simpatia i amabilitat et fa començar amb bon peu la teva estada al seu restaurant. En pocs mesos, i amb l'estreta col·laboració del xef Guillem Ramos, el cuiner Ricardo Téllez i la Sandra Guevara (ajudant) a la cuina, han sabut posicionar El Bendito com un dels restaurants a tenir molt en compte a la ciutat si decidim menjar fora de casa.

Aquest establiment, especialista en diferents receptes a la brasa, disposa d'un aforament de 90 places. Això permet a El Bendito poder oferir un servei acurat on els seus clients gaudeixen de l'amplitud de l'espai i també per fer àpats de grups o colles sense els inconvenients d'estar estrets.

La facilitat d'aparcament els caps de setmana afavoreix una accessibilitat immillorable per als clients que es desplacen en vehicle fins al restaurant.

Pel que fa a la seva oferta gastronòmica, a El Bendito hi pots anar a fer un bon esmorzar de forquilla i ganivet o els àpats principals del dia. Destaca, com a proposta alternativa a la carta de plats, el menú diari i el de cap de setmana, que són molt variats i amb producte de molta qualitat. Els menús per a grups tenen gran acceptació i es basen en un ampli pica-pica i en un plat principal. Però la veritable especialitat d'El Bendito és la carn. El forn de llenya present a la sala, permet oferir als clients carns fetes al moment i prèvia comanda. Els seus plats estrella són el "cochinillo" i el "lechazo", entre altres carns de qualitat. Cal destacar també un plat que molts clients fidels demanen: la carn a la pedra.

Per arrodonir-ho, comentar també, que en Sory ha estat cocteler professional a Barcelona, i que ofereix un ampli ventall de combinats als seus clients per completar un esplèndid àpat. Els dissabtes a la tarda fa degustacions de còctels, i prepara combinats "a mida" al gust dels assistents.