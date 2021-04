Irregularitats a l'hora de tenir la regla

09.04.2021 | 12:35

La síndrome de l'ovari poliquístic és un problema de salut freqüent que es produeix per alteracions en el funcionament de diferents hormones. L'edat de presentació del problema és gairebé en tot el període fèrtil, des de la pubertat fins als 40 anys.

Les dones que tenen la síndrome de l'ovari poliquístic solen tenir alteracions del cicle menstrual, que pot ser amb poca freqüència o bé perllongats en el temps. També solen presentar alteracions del metabolisme, a vegades amb nivells excessius de l'hormona masculina.

La síndrome d'ovari poliquístic pren el nom d'una de les seves característiques més freqüents: l'ecografia mostra múltiples petits quists als ovaris. Però també hi ha dones sanes, sobretot al voltant de la pubertat, que tenen ovaris d'aparença poliquística ecogràfica i que no pateixen la síndrome. És important diferenciar-ho perquè la síndrome d'ovari poliquístic exposa als pacients a desenvolupar problemes a llarg termini, i el seu diagnòstic precoç és bàsic per rebre el tractament adequat i reduir els efectes de la síndrome a llarg termini, com pot ser la síndrome metabòlica (hipertensió, colesterol i diabetis).

Les dones amb ovaris poliquístics solen tenir menstruacions doloroses i poden patir dolor entre regles coincidint amb l'ovulació. Tot i que els símptomes més habituals són alteracions del cicle menstrual (cicles més espaiats en el temps: presenten només nou regles a l'any o períodes entre regles superiors a 35 dies) també poden patir hirsutisme (aparició de pèl a zones on no s'hauria de desenvolupar, com ara la barbeta, el bigoti, per sota del melic, esquena, braços€).

Altres alteracions que es poden patir són: augment de pes, presència d'acne, pèrdua de cabell al front, taques fosques a les axil·les i dificultat per quedar-se embarassada. També pot augmentar la possibilitat de tenir diabetis i el colesterol elevat.

Es pot donar que algunes dones no tinguin pràcticament cap símptoma i que d'altres els tinguin tots.

Augment de pes

A les nostres consultes d'atenció primària, és freqüent que ens trobem amb visites en les quals les dones expressen que augmenten de pes progressivament malgrat que fan dieta i exercici, mostrant-se tristes o decebudes perquè no entenen què els passa.

D'altra banda, algunes dones mostren la seva preocupació per si seran infèrtils, però la infertilitat que es pot produir per aquesta síndrome compta amb una solució, donat que és molt fàcil de revertir amb un tractament hormonal. I, per tant, aquestes dones se'ls ha de dir que sí, que podran tenir fills. A més resulta molt important fer un seguiment de l'estat d'ànim de la pacient, donat que els símptomes poden produir alteracions en la seva autoestima per l'afectació física.

I com es diagnostica l'ovari poliquístic? Doncs el diagnòstic es fa escoltant el que ens expliquen, explorant i fent una analítica i una ecografia vaginal.

Respecte al tractament, el més important per evitar possibles efectes és tenir i mantenir el pes adequat mitjançant una cura especial, ja sigui a través de la dieta com fent exercici.

Consells

Per tant, cal vigilar què es menja. Alguns consells poden ser: patata refrigerada per alimentar el colon, móres que són riques com antioxidants, nous i fruits secs pels greixos saludables, canyella en pols o sencera, alvocat... I de la mateixa manera, cal evitar consumir farines refinades com arròs blanc, pa blanc, rebosteria, i sucs de fruites o altres begudes que portin sucres.

També és important fer exercici. Un mínim de dues hores i mitja a la setmana o de 10.000 passes diàries.

I finalment, és necessari fer un seguiment regular a càrrec dels professionals sanitaris: infermer, infermera i metge o metgessa de família. Ells seran els que us marcaran les pautes dietètiques i d'exercici físic i si cal tractament farmacològic.