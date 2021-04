Causes i conseqüències de l'agorafòbia Causes i conseqüències de l'agorafòbia

Trastorn d'ansietat

01.04.2021 | 04:00

En aquests temps de pandèmia i confinament, en el que s'ha sortit menys de casa del que s'acostuma, pot ser interessant saber què és l'agorafòbia, un trastorn d'ansietat en el qual la persona té por viure una situació de desprotecció entre molta gent, o en la que consideri que li sigui impossible fugir immediatament a un lloc on pugui rebre ajuda o a on cregui que estarà més segura. Com apunta Francisca Barba, psicòloga sanitària i educativa al portal topdoctors.es, una persona que pateix agorafòbia evita totes aquelles situacions que poden estar relacionades amb la seva ansietat com sortir de casa, anar de compres, usar transports públics, fer...