Com afrontar una lesió com la fasciïtis plantar Com afrontar una lesió com la fasciïtis plantar

Com afrontar una lesió com la fasciïtis plantar

25.03.2021 | 04:00

La fasciïtis plantar és una lesió que es pot cronificar i que incapacita bastant al que la pateix i, per tant, s'ha de tractar durant els primers símptomes, ja que si evoluciona, pot complicar-se la seva curació. Aquesta lesió suposa la inflamació per sobrecàrrega de l'aponeurosi plantar, que és el teixit que connecta el taló amb els dits i crea l'arc del peu. Ens ajuda a suportar el pes del cos i ha de tenir una elasticitat i una rigidesa suficients per a absorbir l'impacte dels nostres peus sobre el terra i impulsar-lo en cada pas que donem. El pronòstic de la fasciïtis plantar no sempre és exacte i està envoltat d'incertesa. És una...